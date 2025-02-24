В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в президентских выборах

Гончаренко: Зеленский должен отказаться баллотироваться на президентских выборах

Владимир Зеленский должен отказаться от участия в президентских выборах на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram.

«Зеленский должен выйти и отказаться баллотироваться на следующих выборах. Это позволит Украине пережить турбулентность с новой администрацией [президента США Дональда] Трампа. И снимет все вопросы об этих глупых выборах и диктаторе», — написал Гончаренко.

После этого, по словам парламентария, Киев должен подготовить таблицу, в которой будет отражена вся помощь Украине от США. Нардеп уточнил, что ее следует представить публично.

23 февраля Владимир Зеленский назвал условия для своего ухода с поста президента Украины. Политик заявил, что готов к отставке ради мира на Украине и ее членства в НАТО.