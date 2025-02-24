В России суд отказал в смягчении приговора бывшему полицейскому

В Свердловской области суд отказал в смягчении приговора бывшему полицейскому

В Свердловской области суд отказал в смягчении приговора бывшему полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Он был осужден по статьям 158 («Кража») и 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений») УК РФ.

По данным ведомства, Тавдинский районный суд рассмотрел ходатайство осужденного Григория Закирова, бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, о замене ему неотбытой части наказания в виде лишения свободы на более мягкую в виде принудительных работ.

В ноябре 2014 года суд приговорил его к 18,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 19,9 тысячи рублей с ограничением свободы на один год. А также взыскал в пользу потерпевшей моральный вред в размере 700 тысяч рублей.

В середине января 2014 года Закиров, не желая возвращать взятый летом 2013 года у потерпевшего долг в размере 370 тысяч рублей, решил с ним расправиться. Для этого он предложил своему другу помочь, введя его в заблуждение о том, что у пострадавшего на карте есть 100 тысяч рублей, которые можно похитить.

Вступив в сговор, соучастники разработали план расправы. Закиров по телефону договорился с мужчиной съездить в Омск и купить там машину. После чего 31 января они втроем выехали за автомобилем. Злоумышленник находился за рулем и съехал с федеральной трассы на проселочную дорогу. Затем он остановился, вышел из машины и подал сигнал соучастнику, который схватил потерпевшего, а Закиров нанес ему не менее пяти ударов ножом в грудную клетку. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Затем осужденный похитил у него шесть тысяч рублей и потратил их по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступления соучастники оттащили мужское тело к беседке, обложили заготовленными заранее шинами, облили бензином и подожгли.

Тавдинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал против удовлетворения ходатайства. Суд согласился с мнением прокурора и принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

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