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18:12, 20 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за расправу над соседями при помощи биты и ножа

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 12 годам за убийство соседей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Краснодарском крае суд приговорил местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за расправу над соседями при помощи биты и ножа. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

С мужчины также взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации. Его признали виновным по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 февраля 2024 года осужденный взял биту и пришел во двор супружеской пары, которая жила с ними по соседству. Во дворе он ударил женщину по голове, а потом добил ее камнем. После этого он не менее 15 раз ударил ножом хозяина дома. После этого преступник ушел домой.

Утром к нему прибежал родственник убитых и рассказал о том, что обнаружил тела. Подсудимый вызвал скорую и полицию, однако в совершении преступления признался лишь на следующий день. Он заявил, что поводом стало оскорбление его больной матери. Осужденный подчеркнул, что никто не имеет право ее оскорблять.

Ранее Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Анапы, который расправился с соседями из-за громкой музыки пять лет назад.

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