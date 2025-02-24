В российском регионе против врачей возбудили уголовное дело за мошенничество

В Челябинской области возбудили уголовное дело против врачей за мошенничество

В Челябинской области возбудили уголовное дело на врачей за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») УК РФ.

По данным следствия, 19 февраля обвиняемые, действуя группой по предварительному сговору, путем обмана и используя служебное положение, сообщили местной жительнице ложные сведения о необходимости оплаты за применение общего наркоза при оперативном лечении ее сына, на что она ответила согласием и передала деньги.

Полученными денежными средствами врачи распорядились по своему усмотрению. Преступление выявили сотрудники полиции, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следователи СК предъявили им обвинение, провели обыски на работе и в местах проживания. Также проводятся следственные действия на выявление всех эпизодов преступной деятельности и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что обманувшему российского подростка мошеннику предъявили обвинение.