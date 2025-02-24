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15:59, 24 февраля 2025Экономика

В российском регионе вспыхнул торфяной пожар под снегом

URA.RU: В Курганской области вспыхнул торфяной пожар под снегом
Полина Кислицына (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Курганской области рядом с населенным пунктом под снегом вспыхнул торфяной пожар. Об этом сообщили местные жители, пишет URA.RU.

Речь идет о селе Введенское. Его жители считают, что лесозаготовители сжигают порубочные остатки, что провоцирует возгорание торфа под снегом. «Вот он сейчас в двух местах горит. Ну как горит? Он под снегом горит, его заливать бесполезно, его надо копать. Все знают, но пока ничего не делают», — посетовала сельчанка. Она рассказала, что пожары уже дважды выходили из-под контроля и угрожали постройкам: так, однажды огонь практически дошел до поселка Чернавский и едва не перекинулся на жилые дома. Местные жители беспокоятся, что в апреле сильные ветры могут вновь раздуть пожары, которые будет трудно потушить из-за тлеющего торфа.

По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, пока никто не предпринимает достаточных мер для устранения проблемы. Он отметил, что игнорирование пожара может быть связано с заинтересованностью предпринимателей в получении горелого леса бесплатно — он стоит дешевле и его также можно заготовить и продать. Помимо этого, источник заявил, что леса у населенных пунктов арендованы одним из крупных предпринимателей Курганской области. «Он якобы ответил, что будет позже копать. А когда позже? В апреле начинаются возгорания при очень сильных ветрах от 20 до 30 метров в секунду», — заключил собеседник издания.

Ранее в феврале жители нескольких районов Саратова пожаловались на неприятный запах в воздухе.

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