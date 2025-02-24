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17:21, 24 февраля 2025Мир

В США призвали поаплодировать Трампу

Макгрегор: Трамп заслужил аплодисменты за мирную инициативу по Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Президент США Дональд Трамп заслужил аплодисменты за мирную инициативу по Украине. Об этом заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х.

«Трамп заслуживает огромных аплодисментов за свои действия по прекращению войны на Украине», — отметил Макгрегор.

По словам бывшего советника оборонного ведомства, успехи Трампа в этой области нельзя недооценивать.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что общение президента России Владимира Путина и президента США Трампа является диалогом между двумя выдающимися лидерами.

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