Макгрегор: Трамп заслужил аплодисменты за мирную инициативу по Украине

Президент США Дональд Трамп заслужил аплодисменты за мирную инициативу по Украине. Об этом заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х.

«Трамп заслуживает огромных аплодисментов за свои действия по прекращению войны на Украине», — отметил Макгрегор.

По словам бывшего советника оборонного ведомства, успехи Трампа в этой области нельзя недооценивать.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что общение президента России Владимира Путина и президента США Трампа является диалогом между двумя выдающимися лидерами.