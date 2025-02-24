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11:40, 24 февраля 2025Экономика

В ЦБ упрекнули банки в недостаточной работе с заблокированными активами

ЦБ: Мы не видим достаточного урегулирования банками по заблокированным активам
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Центробанке не видят достаточной активности банков в урегулировании вопроса заблокированных активов. В неудовлетворительной работе упрекнул организации директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя ЦБ, банкам разрешено до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. Это позволит создать независимую компанию, с которой иностранные кредиторы могли бы взаимодействовать для урегулирования и взаимного зачета заблокированных активов и обязательств. Если взаиморасчет не удалось провести за два года, нужно создать резервы, как если бы эти активы оставались на балансе банка.

«Мы не видим достаточной активности банков в урегулировании по заблокированным активам, хотя с момента введения санкций прошло уже три года. С другой стороны, банки активно ищут возможности для минимизации резервов и "экономии" капитала после очень быстрого роста балансов в 2023-2024 годах. Поэтому к нам приходят с разными инициативами — от выделения заблокированных активов, в которых уже явно не осталось никакой ценности для кредиторов, до списания обязательств из-за их формальной невостребованности», — пояснил Данилов.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала, что по итогам 2024 года было разблокировано 570 миллиардов рублей замороженных средств. ЦБ совместно с правительством разрабатывает схемы, чтобы помочь освободить такие активы. Сейчас неких больших схем по разморозке активов частных инвесторов пока не обсуждается, добавила она.

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