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13:42, 24 февраля 2025Мир

В Южной Корее прошел митинг в поддержку России по случаю годовщины СВО

Посольство России: В Южной Корее прошел митинг по случаю годовщины СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал «Посольство России в Республике Корея / 주한 러시아대사관»

В Южной Корее прошел митинг в поддержку России по случаю годовщины начала Специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического представительства в Сеуле.

«24 февраля в Сеуле прошел первый в Республике Корея митинг в поддержку России с участием сотрудников посольства, торгового представительства и российской общественности. Он был приурочен к третьей годовщине начала Специальной военной операции на Украине», — отмечается в сообщении.

Дополнительно указывается, что среди участников мероприятия был в том числе и посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев.

27 ноября прошлого года агентство Reuters со ссылкой на проведенный опрос службой Gallup Korea сообщало, что большинство жителей Южной Кореи против начала военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). В частности, 82 процента опрошенных раскритиковали эту меру, в том числе из-за непопулярности правившего тогда страной президента Юн Сок Ёля.

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