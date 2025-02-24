Великобритания ввела санкции против министра обороны и генералов КНДР

Великобритания ввела санкции против министра обороны КНДР и северокорейских генералов в рамках нового пакета антироссийских ограничительных мер. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Соединенного Королевства.

В санкционный список вошли глава северокорейского Минобороны Но Гван Чхоль, заместитель начальника генштаба Ким Ён Бок, глава военной разведки генерал-лейтенант Ли Чхан Хо и высокопоставленный член генштаба генерал-майор Син Гым Чхоль. Британская сторона инкриминирует им «подрыв территориальной целостности» на Украине и «дестабилизацию ситуации» в стране.

Ранее 24 февраля стало известно, что КНДР удвоила усилия по наращиванию ядерных сил, пригрозив, что будет использовать «стратегические средства» для противодействия военному сотрудничеству между США и Южной Кореей.