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10:19, 24 февраля 2025Мир

Венгрия выступила против выделения средств на оружие для Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт против выделения средств на оружие для Киева
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Венгрия выступает против выделения средств на оружие для Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

По словам министра, Будапешт не согласится поддержать выделения десятков миллиардов евро на новые поставки вооружения Киеву.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) готовит для Украины пакет военной помощи на сумму примерно 20 миллиардов евро. Отмечается, что Брюссель хочет обеспечить Киеву поддержку на фоне стремления президента США Дональда Трампа быстро организовать мирное урегулирование конфликта.

Пакет будет включать поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, высокоточных ударных ракет, беспилотников и другого оружия. Инициатива также будет направлена на поддержку украинских военных бригад.

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