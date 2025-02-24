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15:37, 24 февраля 2025Россия

Вице-спикер Госдумы призвала рассказывать школьникам о преступлениях ВСУ

Вице-спикер Госдумы Кузнецова призвала рассказывать в школах о преступлениях ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российским школьникам необходимо рассказывать о преступлениях, совершаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). К таким действиям призвала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, чьи слова приводит Telegram-канал Daily Storm.

Она отметила, что в учебных учреждениях присутствуют парты Героев, во время занятий учителя рассказывают о подвигах российских бойцов. Однако о преступлениях украинских войск, продолжила парламентарий, практически никто не говорит.

«Необходимо, чтобы о преступлениях киевского режима рассказывали в наших школах. Было понятно, с кем воюют наши герои. Почему все это происходит… О преступлениях фашистов есть во всех музеях, а что касается сегодняшнего дня — есть недоработки», — пояснила вице-спикер.

Кузнецова добавила, что уже обратилась в Минпросвещения с просьбой создать норматив на соответствующую тему.

Ранее ученикам школы № 5 в Биробиджане в Еврейской автономной области на уроке мужества показали ролики из зоны боевых действий. Отмечается, что в школу с позывным Special — оператор беспилотных летательных аппаратов и рассказал школьникам об устройстве и применении дронов.

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