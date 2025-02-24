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17:47, 24 февраля 2025Россия

Военкор раскрыл детали биографии комбата «Ахмата» после сообщений о смерти военного

Военкор Кулько: У комбата «Ахмата» Зелимхана Батукаева была сложная судьба
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Зелимхан Батукаев

Зелимхан Батукаев. Кадр: Telegram-канал «Военкор Кулько»

У комбата спецназа «Ахмат» Зелимхана Батукаева с позывным Шустрый была «сложная судьба». Детали биографии Батукаева раскрыл военкор «Первого канала» Дмитрий Кулько в Telegram после сообщений о смерти Шустрого.

По словам журналиста, перед тем как отправиться в зону специальной военной операции, Шустрый был в заключении и отбывал наказание. Какое именно преступление совершил Батукаев, военкор не уточнил. Кулько добавил, что из мест лишения свободы Шустрый записался в частную военную компанию «Вагнер».

«Отслужил контракт, но позже добровольцем вернулся на фронт. Здесь у него открылся талант», — рассказал журналист.

Как ранее рассказал командир «Ахмата» Апти Алаудинов, у военного «прямо на рабочем месте» произошел инсульт или инфаркт. По заявлению Алаудинова, вредных привычек у Шустрого не было.

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