Военкор раскрыл детали биографии комбата «Ахмата» после сообщений о смерти военного

Военкор Кулько: У комбата «Ахмата» Зелимхана Батукаева была сложная судьба

У комбата спецназа «Ахмат» Зелимхана Батукаева с позывным Шустрый была «сложная судьба». Детали биографии Батукаева раскрыл военкор «Первого канала» Дмитрий Кулько в Telegram после сообщений о смерти Шустрого.

По словам журналиста, перед тем как отправиться в зону специальной военной операции, Шустрый был в заключении и отбывал наказание. Какое именно преступление совершил Батукаев, военкор не уточнил. Кулько добавил, что из мест лишения свободы Шустрый записался в частную военную компанию «Вагнер».

«Отслужил контракт, но позже добровольцем вернулся на фронт. Здесь у него открылся талант», — рассказал журналист.

Как ранее рассказал командир «Ахмата» Апти Алаудинов, у военного «прямо на рабочем месте» произошел инсульт или инфаркт. По заявлению Алаудинова, вредных привычек у Шустрого не было.