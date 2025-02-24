Захарова обвинила Зеленского в возрождении Гитлера

Захарова: Зеленский возрождает Гитлера, говоря о странах с русскоязычными людьми

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале обвинила президента Украины Владимира Зеленского в возрождении Адольфа Гитлера.

Она указала на слова политика о том, что страны, где живут русскоговорящие, «находятся в состоянии риска конфликта с Россией». По мнению дипломата, это неонацизм в действии.

В качестве подтверждения своих слов Захарова процитировала стенограмму встречи Гитлера с вице-премьером правительства Румынии Михаем Антонеску в Берлине в ноябре 1941 года. В ней руководитель нацистской Германии заявил о биологической проблеме славян и призвал вести борьбу с Россией не юридическими или политическими формулами. Тогда Гитлер назвал русскую проблему очень серьезной и высказался о колонизации и биологическом устранении славян.

Ранее Зеленский назвал участие Европейского союза (ЕС) в переговорах России и Украины условием для мира.

