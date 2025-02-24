Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:45, 24 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о подготовке экономического соглашения с США

Зеленский: Мы работаем над экономическим соглашением с США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tatyana Dzhafarova / Reuters

Украина продуктивно работает с США над экономическим соглашением, которое надеется подписать в Вашингтоне. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Для нашего народа, для жизни в целом, так важно, чтобы американская поддержка, американская помощь оставалась. И действительно, я верю, что мы можем быть столь же эффективными в обеспечении реальных гарантий мира», — сказал он.

Зеленский добавил, что для достижения этой цели нужны все страны Европы, Америка и Украина. Он добавил, что вместе они сильнее России. Президент заключил, что только с участием всех перечисленных им стран можно будет формировать стол переговоров.

Ранее Зеленский потребовал участия Украины и Европы в переговорах России и США. По его словам, это нужно, «чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении»

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

      Стали известны детали соглашения Украины и США по недрам

      Зеленский назвал условие для мира на Украине

      В НХЛ оценили хет-трик Овечкина

      В Севастополе сбили украинский БПЛА

      Во Франции высмеяли Макрона из-за ситуации в Белом доме

      41-летняя супермодель снялась топлес в откровенной позе

      Зеленский рассказал о подготовке экономического соглашения с США

      Четыре украинских БПЛА уничтожили над российским регионом

      В Москве впервые увидели белку-летягу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше