Зеленский рассказал о подготовке экономического соглашения с США

Зеленский: Мы работаем над экономическим соглашением с США

Украина продуктивно работает с США над экономическим соглашением, которое надеется подписать в Вашингтоне. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Для нашего народа, для жизни в целом, так важно, чтобы американская поддержка, американская помощь оставалась. И действительно, я верю, что мы можем быть столь же эффективными в обеспечении реальных гарантий мира», — сказал он.

Зеленский добавил, что для достижения этой цели нужны все страны Европы, Америка и Украина. Он добавил, что вместе они сильнее России. Президент заключил, что только с участием всех перечисленных им стран можно будет формировать стол переговоров.

Ранее Зеленский потребовал участия Украины и Европы в переговорах России и США. По его словам, это нужно, «чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении»