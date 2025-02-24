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10:31, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Зеленскому предрекли «самую трудную битву»

FT: В ближайшие недели правление Зеленского вступит в самую опасную фазу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в самую трудную политическую битву. Такое мнение выразила британская газета Financial Times (FT).

Западное издание отмечает, что спустя три года военного конфликта с Россией усилия Киева стали терять смысл. Подчеркивается, что президент США Дональд Трамп настаивает на мирном соглашении с Москвой, тем самым унижая украинского президента.

FT предрекла, что правление Зеленского вступит в самую опасную фазу в ближайшие недели. Газета подчеркнула, что проблема для украинского лидера заключается в том, как сохранить поддержку других стран.

Ранее газета рассказала, что президент Украины накричал на главу минфина США Скотта Бессента. Сообщалось, что это случилось во время обсуждения условий сделки по редкоземельным металлам между странами.

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