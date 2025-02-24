Звезду реалити-шоу арестовали за участие в банде и поджоге

Звезду американского шоу Survivor Ханца арестовали по обвинению в поджоге

Звезду популярного американского реалити-шоу Survivor («Выживший») Брэндона Ханца арестовали по обвинению в участии в деятельности банды и поджоге. Об этом пишет USA Today.

По версии обвинения, 33-летний Ханц является участником транснациональной банды мотоциклистов, известной как Bandidos, в которую входят жители США и Мексики. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Помимо звезды телешоу, аресту подверглись еще 13 членов группировки. Им предъявили ряд обвинений, включая попытку убийства и нападение. При этом Ханц стал единственным арестованным членом Bandidos, которого обвинили в поджоге.

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