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04:15, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

Звезду реалити-шоу арестовали за участие в банде и поджоге

Звезду американского шоу Survivor Ханца арестовали по обвинению в поджоге
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Брэндон Ханц

Брэндон Ханц. Кадр: Survivor Fan / YouTube

Звезду популярного американского реалити-шоу Survivor («Выживший») Брэндона Ханца арестовали по обвинению в участии в деятельности банды и поджоге. Об этом пишет USA Today.

По версии обвинения, 33-летний Ханц является участником транснациональной банды мотоциклистов, известной как Bandidos, в которую входят жители США и Мексики. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Помимо звезды телешоу, аресту подверглись еще 13 членов группировки. Им предъявили ряд обвинений, включая попытку убийства и нападение. При этом Ханц стал единственным арестованным членом Bandidos, которого обвинили в поджоге.

Ранее сообщалось, что полиция в США арестовала известного блогера SpokenReasons. Ему грозят пять разных обвинений, включая незаконное хранение наркотика и оружия, а также незаконную перевозку алкоголя.

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