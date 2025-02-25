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11:04, 25 февраля 2025Культура

Алсу описала мужчину своей мечты

Найдено архивное изображение мужчины мечты певицы Алсу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица Алсу описала мужчину своей мечты. Архивным кадром делится Telegram-канал Super.ru.

«Фоторобот» идеального бойфренда, составленный артисткой много лет назад, включает в себя волосы и губы актера Мэтта Леблана, глаза и брови артиста Николаса Кейджа. Овал лица, нос и уши «идеального мужчины» певицы принадлежат актеру Киану Ривзу, фигура — голливудской звезде Брэду Питту. «Стиль одежды — Киану Ривз в фильме "Матрица"», — говорится в журнале.

Ранее Алсу похвасталась совместным снимком с Энрике Иглесиасом. В начале нулевых артистка записала с певцом совместный трек You’re My Number One. Выложенный снимок она подписала фразой «завидуйте молча».

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