Алсу показала совместное фото с культовым певцом

Певица Алсу выложила в социальные сети совместное фото с Энрике Иглесиасом

Певица Алсу похвасталась совместным снимком с Энрике Иглесиасом. Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

С популярным поп-исполнителем Алсу пересекалась на заре своего творческого пути. В начале нулевых артистка записала с Энрике совместный трек You’re My Number One. Выложенный снимок она подписала фразой «завидуйте молча».

Известно, что с Иглесиасом у нее было одно общее выступление, после чего музыканты сняли совместный клип. В какой-то момент пресса даже приписывала им роман.

Ранее стало известно, что певица Алсу пожаловалась на отсутствие времени на личную жизнь.