Шеф-повар Малышев: Придать блинам легкости поможет вода или минералка

Первое и одно из главных правил приготовления блинов — это соблюдение пропорций сухих и жидких веществ, рассказал шеф-повар Григорий Малышев. Секретами вкусной выпечки он поделился с «Лентой.ру».

«Тесто не должно быть слишком жидким и не особо густым, оно должно быть эластичным, без комков, и не маслянистым», — отметил повар. Он также не рекомендовал добавлять много яиц, чтобы блины не превратились в омлет.

Чтобы придать блинам легкости, можно разбавить молоко с водой или минералкой, а в конце добавить разрыхлитель или соду, гашеную уксусом, поделился Малышев.

«Тесту для дрожжевых блинов нужно дать чуть больше времени, чтобы дрожжи заработали, тогда блины получаются воздушные. Делать их можно и на кефире — благодаря молочной кислоте в блинчиках будет приятная кислинка», — сообщил эксперт.

Еще одно важное правило, по его словам, дать тесту постоять полчаса, чтобы вся их клейковина заработала и объединилась в одну единую массу.

«Конечно же, эксперименты с начинкой: сметана, масло, домашнее варенье, повидло и сгущенка, — выведут любой блин на уровень выше. Любители экспериментов могут добавлять в тесто что угодно: от какао и шпината до заморских специй, таких как куркума или шафран», — заключил повар.

Ранее врач-диетолог Марьяна Джутова предупредила, что два-три блина являются безопасной порцией за один прием пищи. «Переедание может вызвать тяжесть, изжогу и проблемы с пищеварением. Чтобы организму было легче переваривать блины, лучше пить травяной чай, компот или воду», — перечислила эксперт.

