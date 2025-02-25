Блогеру Шабутдинову продлили арест

В Москве суд продлил арест блогеру Шабутдинову до 12 августа

В Москве суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Шабутдинов проведет под стражей еще полгода, до 12 августа. Адвокаты возражали против продления ареста и просили изменить меру пресечения.

Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества. Блогер не признает вину.

Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.