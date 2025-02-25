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08:48, 25 февраля 2025Бывший СССР

Боец ВСУ записал предсмертное обращение к Зеленскому

Боец ВСУ записал предсмертное обращение к Зеленскому и сравнил его с Гитлером
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал предсмертное обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому и сравнил его с Адольфом Гитлером. Ролик с телефона погибшего солдата публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Зеля, сука, делай, как твой кумир [Адольф Гитлер]: запрись в бункере и застрелись», — говорится в видеообращении.

Украинский боец на видео также негативно оценивает положение украинских войск на фронте и заявляет, что ВСУ проиграли все боевые действия на фронте.

Ранее пленный боец ВСУ Александр Доминик рассказал, как командир его подразделения избивал своих подчиненных гирей, проламывая им головы и ломая ребра. По его словам, офицер нарочно наносил своим бойцам увечья, прикрываясь воспитательными мерами.

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