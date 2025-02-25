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07:06, 25 февраля 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал об избиении командиром гирей

ТАСС: командир подразделения ВСУ избивал гирей подчиненных и ломал им ребра
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Хмельницкой области Александр Доминик рассказал, что командир его подразделения избивал своих подчиненных гирей, проламывая им головы и ломая ребра. Его слова приводит ТАСС.

Доминик рассказал, что его командир наносил увечья бойцам. «Командир издевался, бил гирей, разбивал голову, ребра», — сказал он.

Пленный также призвал украинских военных не бояться сдаваться в российский плен. Он призвал никого не слушать и подчеркнул, что бойцам ВСУ «ничего вам не будет».

Ранее служивший в 211-й бригаде ВСУ солдат рассказал, как его избили и привязали к деревянному кресту сослуживцы. Командир одного из батальонов бригады вымогал у солдат деньги за то, чтобы не докладывать об их нарушениях.

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