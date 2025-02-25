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11:48, 25 февраля 2025Россия

Бойцу СВО со страшными болями после ранения отказали в ветеранском статусе

Участнику СВО из Татарстана отказали в статусе ветерана, он служил в «Шторм Z»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Татарстане участнику специальной военной операции (СВО) отказывают в присвоении ветеранского статуса. Об этом он рассказал сетевому изданию 116.ru.

Мужчина участвовал в боевых действиях в составе отряда «Шторм Z». На СВО он пошел из колонии. После ранения, обезобразившего его ноги, мужчина может пройти только несколько сотен метров. После этого, по словам бойца, он по двое суток «валяется в кровати с ужасными болями».

При этом в статусе ветерана боевых действий татарстанцу отказывают. В военкомате это объяснили его службой в «Шторм Z», бойцы которого, как утверждают там, не являются добровольцами. Адвокат экс-военнослужащего обратился в суд.

Ранее в Татарстане второй раз за месяц подняли выплаты новобранцам СВО. За подписание контракта с Минобороны в срок до 1 апреля 2025 года добровольцы будут получать 2,8 миллиона рублей.

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