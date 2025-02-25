Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в облегающих шортах

Бывшая возлюбленная миллиардера Лебедева Елена Перминова снялась в мини-шортах

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица продемонстрировала свою новую спальню, которую оборудовала после переезда от экс-избранника. Она предстала перед камерой в сером свитшоте с воротником на молнии и облегающих белых мини-шортах. При этом знаменитость нанесла черную тушь на ресницы и уложила волнами распущенные волосы.

Перминова также раскрыла секрет красоты, отметив, что сохранять моложавую внешность ей помогают многочисленные косметические средства. «В моем возрасте выглядеть хорошо — это очень большой труд. Кстати, свой возраст я никогда не скрывала», — указала она.

Ранее в феврале Елена Перминова показала фото в нижнем белье.