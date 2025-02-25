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11:34, 25 февраля 2025Экономика

Будущее цен на ремонт квартир в России спрогнозировали

Rerooms: Ремонт квартир в 2025 году подорожает в пределах 10-15 процентов
Виктория Клабукова
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ремонт квартир продолжит дорожать в 2025 году. Насколько изменятся цены, РБК рассказали в сервисе по благоустройству жилья Rerooms.

По прогнозам компании, в этом году стоимость ремонта вырастет в пределах 10-15 процентов. За прошлый год ценник увеличился на треть. По итогам 2024 года общая стоимость ремонта увеличилась почти на 13 процентов, следует из материалов информационно-консалтингового агентства INFOline. Расходы достигли 10 тысяч рублей за один квадратный метр. В Москве минимальная стоимость товарной корзины выросла на 15 процентов, до 9,7 тысячи рублей за «квадрат». В Северной столице цены поднялись на 11 процентов, до 10,3 тысячи рублей.

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Общие расходы увеличились из-за подорожания корзины товаров для выполнения работ: материалы для чернового ремонта (газоблоки, цемент, смеси, штукатурка, тепло- и шумоизоляция, кабели, провода) прибавили в стоимости 20 процентов, чистовые (плитка, сантехника, напольные покрытия, обои, краска, натяжной потолок, межкомнатные двери, освещение) — подорожали на 12 процентов. Из чистовых материалов сильнее других подорожали электрика, сантехника, плитка и напольные покрытия, а из черновых — фитинги, цементно-песчаные смеси и газобетонные блоки.

За год подорожали и услуги рабочих — расходы на бригаду составляют больше половины всех затрат на ремонт. При обновлении однокомнатной квартиры теперь придется заплатить на 27 процентов больше (29,8 тысячи рублей за «квадрат»), двухкомнатной — на 31,5 процента (32,1 тысячи рублей).

Среди причин такого скачка цен аналитики называют колебания валюты, рост расходов на логистику и повышение кредитных ставок. Также на фоне инфляции выросли зарплаты персонала и ставки аренды. В частности, стоимость перевозок из Китая поднялась на 40 процентов. Интерес к крупному ремонту среди россиян снижается, а сокращение площади в расчете на квадратный метр лишь увеличивает стоимость ремонтных работ. В 2025 году еще одним фактором повышения цен станет запуск маркировки стройматериалов. Меру будут вводить поэтапно с марта.

Ранее аналитики оценили будущее цен на капремонт квартиры. По подсчетам экспертов в сфере строительства, на ремонт в 2025 году нужно будет откладывать от 30-35 тысяч рублей за квадратный метр.

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