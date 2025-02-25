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10:11, 25 февраля 2025Силовые структуры

Детский психолог совратил российскую школьницу на приеме

В Иркутске детскому психологу грозит до 5 лет за совращение 14-летней школьницы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Иркутске детский психолог совратил 14-летнюю школьницу на приеме. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, родители обратились к дипломированному педагогу-психологу экстренной психологической помощи из-за проблем с переходным возрастом дочери. За 50-минутный прием он брал три тысячи рублей.

После того как школьница пришла к нему, он сразу же начал оказывать ей знаки внимания, а потом начал совращать.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Дополнение: источник «Ленты.ру» в правоохранительных структурах опроверг информацию о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 36-летнего детского тренера, развратившего 12-летнего мальчика.

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