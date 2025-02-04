Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:18, 4 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе тренер развратил шестиклассника

В Петербурге задержали тренера за развращение 12-летнего школьника
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге задержали 36-летнего детского тренера, развратившего 12-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции города.

По данным ведомства, 30 сентября 2024 года тренер по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района в салоне машины приставал к шестикласснику.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее стало известно, что молодой грузчик при помощи шантажа совратил 13-летнюю девочку в поселке Парголово, входящем в состав Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сделали вид, что не поняли». Российский посол рассказал о реакции Польши на появление «Орешника»

      Глава МАГАТЭ прибыл на Украину

      Расправившийся с пасынком россиянин показал место сокрытия тела

      Раскрыты самые частые мифы о раке простаты

      Беспилотники ВС России усилили давление на ключевую трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

      Бывший тренер «Спартака» оценил целесообразность перехода РФС в Азию

      Китай начал расследование в отношении Google

      В российском регионе тренер развратил шестиклассника

      Яна Поплавская заявила об «отмене» Алексея Кортнева

      В России спрогнозировали возможный ход переговоров Москвы и Вашингтона по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше