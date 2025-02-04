В российском регионе тренер развратил шестиклассника

В Петербурге задержали тренера за развращение 12-летнего школьника

В Петербурге задержали 36-летнего детского тренера, развратившего 12-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции города.

По данным ведомства, 30 сентября 2024 года тренер по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района в салоне машины приставал к шестикласснику.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее стало известно, что молодой грузчик при помощи шантажа совратил 13-летнюю девочку в поселке Парголово, входящем в состав Санкт-Петербурга.