Двоих фигурантов арестовали за махинации с поставками в Россию оборудования для протезов

В Москве суд арестовал экс-главу протезно-ортопедического предприятия за аферу

В Москве суд арестовал бывшего главу протезно-ортопедического предприятия Бидзину Хубутию и еще одного фигуранта, который был представителем венгерской компании Sendix comsulting kft, за махинации с поставками в Россию оборудования для протезов. Об этом сообщает ТАСС.

Третьего фигуранта этого дела, посредника между иностранными компаниями, отправили под домашний арест. Всем троим предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

О задержании Хубутии и его сообщников сообщалось ранее. По версии следствия, московское предприятие заключило контракт с Sendix Comsulting Kft и перечислило 685 тысяч евро, однако венгерская компания из-за санкций привлекла к поставке оборудования фирму из Турции, которой также была перечислена оплата. При этом обязательства по контракту так и не были выполнены, а средства похищены участниками криминальной схемы.