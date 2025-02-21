За махинации с поставками в Россию оборудования для протезов задержаны трое подозреваемых

В Москве полиция задержала главу протезно-ортопедического предприятия за аферу

В Москве полиция задержала гендиректора протезно-ортопедического предприятия Бидзина Хубутию и еще двоих подозреваемых в махинациях при поставках в Россию импортного оборудования для изготовления протезов. Об этом сообщает ТАСС.

По уголовному делу о мошенничестве с целью хищения бюджетных средств вместе с главой российского предприятия проходят представитель венгерской компании Sendix Comsulting Kft Бобылин и ⁠посредник в преступной схеме Ващенко. С ними проводятся допросы, а по местам жительства обыски.

Расследованием занимается ГУ МВД по Москве.

Хищения из бюджета при реализации контракта на поставку специализированных роботизированных комплексов по производству протезно-ортопедических изделий были вскрыты в 2022 году. По данным следствия, московское предприятие заключило контракт с Sendix Comsulting Kft и перечислила 685 тысяч евро, однако венгерская компания из-за санкций привлекла к поставке оборудования фирму из Турции, которой также была перечислена оплата. Однако обязательства по контракту так и не были выполнены, а средства похищены участниками криминальной схемы.

Следствие планирует подать в Тверской суд Москвы ходатайство об избрании фигурантам дела меры пресечения.

20 февраля сообщалось, что в Москве заочно осудили гражданина Германии за покушение на мошенничество. Он планировал получить возмещение экономического ущерба, понесенного в результате осуществления в России предпринимательской деятельности закрытого акционерного общества. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.