В России заочно осудили гражданина Германии за покушение на мошенничество

В Москве заочно осудили гражданина Германии за покушение на мошенничество

В Москве заочно осудили гражданина Германии за покушение на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, Шмидт разработал преступный план и хотел получить для личного обогащения денежные средства Российской Федерации в особо крупном размере, путем получения выплат на основании специально изготовленного для этого решения арбитражного суда. Он планировал получить возмещение экономического ущерба, понесенного в результате осуществления в России предпринимательской деятельности закрытого акционерного общества.

Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Срок наказания начинается с момента его задержания на территории России либо с момента передачи правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в российском регионе с иностранца взыскали 1,6 миллиарда рублей.