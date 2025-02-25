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14:45, 25 февраля 2025Мир

ЕС заявил о намерении реализовать соглашение с Киевом по ресурсам

ЕК: ЕС собирается реализовать собственное соглашение по ресурсам с Киевом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейский союз (ЕС) собирается реализовать собственное соглашение по ресурсам с Киевом. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Тома Ранье на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым, сообщает РИА Новости.

«У нас есть меморандум о взаимопонимании с Украиной по полезным ископаемым, который был заключен несколько лет назад, и мы твердо намерены его реализовывать», — сказал он.

Ранье отметил, что ЕС «видел» сообщения о переговорах между Вашингтоном и Киевом, однако не уверен, было ли со стороны США официальное уведомление европейских властей об этом. По его словам, никакое новое соглашение с Украиной в обход США в Брюсселе не готовится.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила против передачи замороженных активов России Украине. Уточняется, что она опасается репутационных последствий для ЕС.

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