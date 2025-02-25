Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 25 февраля 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

Калужский губернатор Шапша: При отражении попытки атаки ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

При отражении попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской области никто не пострадал. Подробности о ситуации привел губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Кировского района силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил губернатор.

По его информации, на месте происшествия уже работают сотрудники оперативных служб. Других подробностей о ситуации он не привел.

В ночь на вторник, 25 февраля, ВСУ пытались атаковать три региона России с помощью 19 беспилотников. 16 летательных аппаратов удалось сбить над Брянской областью, еще два — над Курской, один — над Калужской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пускай подумают, как дошли до жизни такой». Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

      Двоих фигурантов арестовали за махинации с поставками в Россию оборудования для протезов

      У принудительно мобилизованного украинца шестилетний ребенок остался дома один

      Опубликована карта ущерба для Лондона от потенциального ядерного взрыва

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Жительница Курской области рассказала об эвакуации российскими военными

      Пушков предрек распад ЕС после завершения украинского конфликта

      Пленный ВСУ рассказал об избиении командиром гирей

      Трамп захотел заставить Киев отдавать половину дохода от активов Украины в спецфонд

      Наряд блогерши с имитацией крови на интимных частях тела вызвал споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше