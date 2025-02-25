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21:23, 25 февраля 2025Мир

Кандидат на пост замглавы Пентагона предостерег от обвинений в адрес России

Кандидат в замглавы Пентагона Файнберг: Необходимо избегать обвинений в адрес РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Кандидат на пост первого заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг заявил о необходимости избегать обвинений в адрес России. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что критические высказывания могут навредить переговорам по урегулированию конфликта на Украине. «Не думаю, что кто-либо, не обладающий всей полнотой информации, не вовлеченный в переговоры, должен делать публичные заявления, которые могут подорвать намерения президента и министра обороны», — сказал он.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая за несколько лет встреча представителей России и США на высоком уровне. Переговоры, посвященные украинскому конфликту, продлились около пяти часов.

22 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в ближайшие две недели планируется новая встреча представителей Москвы и Вашингтона на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

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