Кристина Асмус вышла в свет в платье с откровенным декольте

Актриса Кристина Асмус пришла на премьеру фильма в платье с глубоким декольте

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

36-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Пророк. История Александра Пушкина» в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. Она предстала перед камерами в корсетном черном макси-платье с глубоким декольте. Ее одежда обнажала плечи и часть груди.

Артистка подчеркнула свою внешность макияжем в естественной цветовой гамме и наращенными ресницами, а также надела серьги-кольца.

Ранее в феврале Кристина Асмус также показала фанатам откровенное видео.