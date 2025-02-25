Лавров передал президенту Ирана привет от Путина

Лавров встретился с президентом Ирана Пезешкианом и передал привет от Путина

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и передал ему привет от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр передал Пезешкиану огромный привет от Путина», — передает корреспондент агентства.

По словам Лаврова, подписанный Россией и Ираном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве уже начал выполняться.

25 февраля Лавров прибыл с официальным визитом в Тегеран. В иранской столице он проведет переговоры с коллегой Аббасом Аракчи, а также встретится с рядом официальных лиц.