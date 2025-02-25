Макрон заявил о хороших причинах для возобновления диалога с Путиным

Макрон заявил о хороших причинах для возобновления диалога Трампа и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «есть хорошие причины» для того, чтобы американский президент Дональд Трамп возобновил диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец в социальной сети Х.

Макрон подчеркнул, что считает правильным вести дискуссии с другими лидерами, особенно при наличии разногласий.

«Теперь с новой администрацией в США наступили большие перемены, новый контекст. Поэтому есть хорошие причины для президента Трампа возобновить диалог с президентом Путиным», — указал он.

Ранее Трамп заявил о постоянных контактах с Путиным и его окружением по урегулированию конфликта на Украине. По словам Путина, на ближайших переговорах Россия и США обсудят двусторонние отношения.

