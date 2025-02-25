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01:00, 25 февраля 2025Мир

Макрон заявил о желании быстрого соглашения по Украине

Макрон заявил о желании быстрого соглашения по Украине, но не хрупкой сделки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что хочет «быстрого соглашения» по Украине. Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец в социальной сети Х.

Макрон заявил о желании быстрого урегулирования по Украине и отметил, что Европа направила на помощь стране 138 миллиардов долларов.

«Мы хотим быстрого соглашения, но не хрупкой сделки. Тот факт, что ЕС вовлечен в предоставление гарантий и имеет ясность на этот счет, и что США готовы поддержать этот подход и солидарны, — это достижение этой поездки», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о желании России добиться мира на Украине как можно быстрее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва, в отличие от Киева, всегда ориентировалась на мир.

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