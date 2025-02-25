Во Франции задержали подозреваемого в нападении на российское консульство

RMC: в Марселе задержали подозреваемого в нападении на российское консульство

На проукраинской манифестации в Марселе задержали двух человек, один из которых подозревается в нападении на российское консульство во Франции, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMC.

Как отметили журналисты, примерно в 19:30 понедельника, 24 февраля, были задержаны двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет. «Один из них подозревается в нападении на консульство России», — говорится в сообщении.

Подозреваемые неизвестны правоохранителям и были помещены под стражу.

На территории российского представительства, расположенного на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, произошел взрыв. Россиян, в том числе сотрудников генконсульства, среди пострадавших нет.