Маска не устроило голосование Рады по легитимности Зеленского

Маска не устроило голосование Рады и он потребовал провести выборы

Американского миллиардера и главу Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска не устроило голосование Верховной Рады Украины по легитимности президента Владимира Зеленского, призвав провести выборы. Соответствующий пост опубликован в его аккаунте социальной сети X.

В частности, Маск прокомментировал запись польского военного портала Visegrád 24, который опубликовал фото голосования в Раде по вопросу легитимности Зеленского. Согласно записи, со второй попытки резолюция была принята 268 голосами «за». В ответ на это бизнесмен подписал «проведите выборы».

Ранее Верховная Рада провалила первую попытку голосования по заявлению, в котором сказано, что Зеленский «должен выполнять свои полномочия до назначения новоизбранного президента Украины». По данным парламентария Ярослава Железняка, заявление о легитимности главы государства поддержали всего лишь 218 человек. В то же время для его принятия было необходимо 226 голосов.