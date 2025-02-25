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14:57, 25 февраля 2025Мир

Маска не устроило голосование Рады по легитимности Зеленского

Маска не устроило голосование Рады и он потребовал провести выборы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американского миллиардера и главу Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска не устроило голосование Верховной Рады Украины по легитимности президента Владимира Зеленского, призвав провести выборы. Соответствующий пост опубликован в его аккаунте социальной сети X.

В частности, Маск прокомментировал запись польского военного портала Visegrád 24, который опубликовал фото голосования в Раде по вопросу легитимности Зеленского. Согласно записи, со второй попытки резолюция была принята 268 голосами «за». В ответ на это бизнесмен подписал «проведите выборы».

Ранее Верховная Рада провалила первую попытку голосования по заявлению, в котором сказано, что Зеленский «должен выполнять свои полномочия до назначения новоизбранного президента Украины». По данным парламентария Ярослава Железняка, заявление о легитимности главы государства поддержали всего лишь 218 человек. В то же время для его принятия было необходимо 226 голосов.

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