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23:48, 25 февраля 2025Бывший СССР

Мэр Красноармейска обратился к Зеленскому на русском языке

Мэр Красноармейска Требушкин обратился к Зеленскому по-русски с призывом о мире
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuetrs

Мэр Красноармейска (украинское название — Покровск) Руслан Требушкин обратился к главе Украины Владимиру Зеленскому на русском языке с призывом о мире. На видео, размещенном на его странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), он рассказал об усталости местных жителей от боевых действий.

По словам Требушкина, люди больше не хотят сражаться. «Общаясь с жителями, я от всех слышу: "Мира, мира, мира". (...) Те же военные, которые находятся на передовой, которых давно не меняли, люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить», — заявил он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации разрезают группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Кроме того, по его словам, на некоторых участках идет охват самого Красноармейска, а важным является перерезание трассы Красноармейск — Константиновка.

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