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13:49, 25 февраля 2025Экономика

Вероятность мартовских морозов в Москве оценили

Синоптик Вильфанд: Двузначные морозы в марте — типичное явление
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В марте морозы наверняка вернутся в Москву, но удивляться этому не стоит. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог не исключает, что март в столице будет отмечен заморозками. По его словам, минусовые температуры для марта — явление обыкновенное, потому что климатическая весна приходит позднее календарной. «Март — это же зимний месяц, поэтому отрицательные температуры — они естественные, ведь средняя мартовская температура отрицательная и составляет минус 1 — минус 2 градуса. Поэтому двузначные морозы в марте, минус 10 — минус 12 градусов, это типичное явление, не нужно этому удивляться», — пояснил синоптик.

По прогнозам Вильфанда, уже в начале марта в городе станет теплее, чем сейчас. Отрицательные температуры еще будут наблюдаться ранней весной, но окажутся не такими значительными, как сейчас.

Ранее москвичам пообещали потепление на этой неделе. Столбики термометров пойдут вверх со среды, 26 февраля. Тогда температура в мегаполисе поднимется до нуля — минус 2 градусов днем и минус 8-10 градусов ночью.

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