Московский школьник попал в долги к сутенерам из-за игры

В Москве школьник задолжал 120 тысяч рублей сутенерам после игры с друзьями

В Москве 13-летний школьник оказался должен сутенерам 120 тысяч рублей после игры с одноклассниками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ребята играли в «Правду или действие», одному из них загадали вызвать проститутку по телефону. Подросток нашел объявление в интернете и связался с девушкой. Они продолжили переписку в мессенджере, и задание было выполнено.

Однако на следующий день школьнику позвонил неизвестный и сказал, что ждет его с товарищами у подъезда. Он назвал точный адрес мальчика. Подросток перевел сутенеру 41,5 тысячи рублей, но у него потребовали еще 83 тысячи. Тогда он рассказал все матери. Правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Москве мошенники обманом заставили 19-летнюю студентку Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) вынести из дома деньги и украшения.

