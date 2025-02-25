Телефонные мошенники заставили российскую студентку вынести из дома деньги и украшения

В Москве аферисты заставили студентку РТУ МИРЭА вынести из дома деньги

В Москве мошенники обманом заставили 19-летнюю студентку Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) вынести из дома деньги и украшения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, девушка пришла в полицию вечером 19 февраля. Она рассказала, что в течение дня с ней связывались неизвестные в мессенджерах. Они убедили ее в том, что ценности в опасности и для того, чтобы сохранить семейные деньги и ювелирные украшения, она должна передать их курьеру.

Потерпевшая поступила по указу аферистов. Она передала курьеру более 41,6 тысячи евро, более двух тысяч долларов и ювелирные украшения стоимостью более 1,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области полиция разыскивает аферистов, которые обманом заставили 73-летнюю пенсионерку перевести им более 14,6 миллиона рублей.