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10:42, 25 февраля 2025Силовые структуры

Телефонные мошенники заставили российскую студентку вынести из дома деньги и украшения

В Москве аферисты заставили студентку РТУ МИРЭА вынести из дома деньги
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве мошенники обманом заставили 19-летнюю студентку Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) вынести из дома деньги и украшения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, девушка пришла в полицию вечером 19 февраля. Она рассказала, что в течение дня с ней связывались неизвестные в мессенджерах. Они убедили ее в том, что ценности в опасности и для того, чтобы сохранить семейные деньги и ювелирные украшения, она должна передать их курьеру.

Потерпевшая поступила по указу аферистов. Она передала курьеру более 41,6 тысячи евро, более двух тысяч долларов и ювелирные украшения стоимостью более 1,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области полиция разыскивает аферистов, которые обманом заставили 73-летнюю пенсионерку перевести им более 14,6 миллиона рублей.

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