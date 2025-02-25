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20:29, 25 февраля 2025Мир

На военном объекте в Словакии произошел взрыв

В институте Минобороны Словакии в ходе испытания гаубицы произошел взрыв
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

На территории военно-технического испытательного института «Загорье» в западной части Словакии в ходе испытания гаубицы произошел взрыв. Об этом пишет портал Dennikn.

Согласно полученным данным, на военном объекте тестировали самоходную гаубицу Zuzana-2, которую затем должны были отправить на Украину. При взрыве были ранены два сотрудника компании Konstrukta-Defence, занимающейся производством артустановок.

В октябре прошлого года Словакия официально отказалась от военной помощи Киеву из госрезервов. Все дальнейшие поставки существовали на коммерческой основе.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии из-за Украины. Политик заметил, что не верит в искреннее желание ЕС помочь республике, так как само слово «мир» было запрещено Брюсселем.

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