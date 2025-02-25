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14:58, 25 февраля 2025Ценности

Названа визуально прибавляющая лишний вес вещь в женском гардеробе

Мария Винар

Фото: Maria Markevich / Shutterstock / Fotodom  

Блогерша Соня Сэд назвала вещь в женском гардеробе, которая визуально прибавляет лишний вес. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает 21,4 тысячи подписчиков.

Речь идет о легинсах. По мнению инфлюэнсерши, их уместно носить только в спортивном зале. Она объяснила, что некоторые девушки не замечают, как быстро они набирают лишний вес из-за того, что материал изделия быстро адаптируется к растущим объемам на теле. «Вы не почувствуете, что набираете вес, если каждый день будете носить легинсы. Они растянутся — и вы растянетесь вместе с ними», — отметила Сэд.

Видео блогерши стало вирусным и набрало 410 тысяч просмотров менее чем за 24 часа после публикации. «Раньше я называла свои леггинсы "мешками для выращивания жира", когда была на карантине», «Ты абсолютно права. Сегодня утром я обнаружила, что мои джинсы стали мне малы», «Когда я работала на складе, я носила только леггинсы. Да, за то время я сильно поправилась», «Спасибо за то, что ты мне помогла не совершить ошибку», — высказывались зрители в комментариях под роликом.

В сентябре прошлого года стилистка Катерина Лабодина назвала способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды.

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