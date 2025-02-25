Невозможность фиксации курса рубля объяснили

Экономист Лавровский: Фиксация курса сделает его зависимым от внешней торговли

Фиксация курса, о которой периодически возникают дискуссии на фоне геополитической обстановки, стала бы фактически отменой своей валюты, поскольку издержки и цены оказались бы в полной зависимости от внешней торговли, объяснил экс-глава комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике при «Деловой России» экономист Игорь Лавровский. Его комментарий приводит «Абзац».

По словам специалиста, невозможность такого развития событий в РФ связана с тем, что речь в данном случае идет о «мечте иностранца», ситуации, при которой своя валюта де-факто становится «чужой с пересчетным коэффициентом».

Преимуществом фиксированного варианта, при котором нацвалюта привязывается, например, к доллару или евро, является предсказуемость, которая положительно сказывается на объемах внешней торговли и международном кредитовании. При этом, уточняется в материале, в этом случае становится невозможным проведение независимой кредитно-денежной политики, поскольку все действия регулятора направляются на поддержание объявленного курса.

На такой шаг идут, как правило, зависящие от экспорта страны, но бывают и исключения. Так, в первой половине 2010-х Швейцария, опасаясь перегрева финансовой системы, ограничивала предел укрепления франка к евро уровнем 1,2.

Рубль во вторник продолжил укрепляться на геополитическом оптимизме. На внебиржевом рынке доллар упал ниже 85 рублей, Банк России опустил его официальный курс более чем на полтора рубля, до 86,63 рубля.