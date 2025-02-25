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14:39, 25 февраля 2025Экономика

Курс доллара упал ниже 85 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 85 рублей впервые с августа 2024-го
Вячеслав Агапов

Фото: Sheldon Cooper / Globallookpress.com

Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 85 рублей впервые с августа 2024 года. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости

К 14.05 мск курс американской валюты снизился на 1,63 рубля к итогам предыдущего дня. Его стоимость опустилась до 85,20 рубля. Немногим позже доллар подешевел до 84,97 рубля, минимального значения с 30 августа.

Официальный курс, который Центробанк установил на выходные и понедельник, 24 февраля, ранее снизился на 34 копейки, опустившись до 88,17 рубля.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев полагает, что курс рубля стабилизировался на уровне 88-91 за доллар. По его словам, отечественная валюта зависит от общего состояния экономики. Так как на 2026 год Министерство экономического развития и Центральный банк прогнозируют «депрессию», то крепкой и устойчивой национальной валюты быть не может, добавил он.

В Bloomberg же назвали рубль самой эффективной валютой на развивающихся рынках в начале года. Его укрепление связали с действиями президента США Дональда Трампа, «резко изменившего политику» страны в отношении РФ. Депутаты Госдумы, в свою очередь, призвали россиян не увлекаться скупкой подешевевших долларов, так как их стоимость может упасть еще сильнее.

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