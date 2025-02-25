От премьера Словакии потребовали извинений за поддержку резолюции по Украине в ООН

SNS потребовала от Фицо извинений за поддержку резолюции по Украине в ООН

Словацкая национальная партия (SNS) потребовала от премьер-министра страны Роберта Фицо «немедленно принести извинения» за поддержку осуждающей Россию резолюции по Украине в ООН. Об этом сообщает агентство TASR.

Входящая в правящую коалицию партия также призвала Фицо провести проверку голосования представительства страны в ООН. В частности, его попросили получить информацию о том, кто дал согласие на голосование представителя республики в поддержку антироссийской резолюции.

«Важно, чтобы Словакия сохранила свою четкую позицию, как это делает Венгрия во главе с [премьер-министром] Виктором Орбаном. Невообразимо, чтобы наши представители голосовали в нарушение политики, проводимой правительством Фицо при поддержке SNS», — указано в заявлении партии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об ошибке страны на голосовании в ООН в поддержку резолюции по Украине. По словам политика, делегация должна была воздержаться от голосования.