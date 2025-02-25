Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 26 февраля 2025Мир

От премьера Словакии потребовали извинений за поддержку резолюции по Украине в ООН

SNS потребовала от Фицо извинений за поддержку резолюции по Украине в ООН
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Словацкая национальная партия (SNS) потребовала от премьер-министра страны Роберта Фицо «немедленно принести извинения» за поддержку осуждающей Россию резолюции по Украине в ООН. Об этом сообщает агентство TASR.

Входящая в правящую коалицию партия также призвала Фицо провести проверку голосования представительства страны в ООН. В частности, его попросили получить информацию о том, кто дал согласие на голосование представителя республики в поддержку антироссийской резолюции.

«Важно, чтобы Словакия сохранила свою четкую позицию, как это делает Венгрия во главе с [премьер-министром] Виктором Орбаном. Невообразимо, чтобы наши представители голосовали в нарушение политики, проводимой правительством Фицо при поддержке SNS», — указано в заявлении партии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об ошибке страны на голосовании в ООН в поддержку резолюции по Украине. По словам политика, делегация должна была воздержаться от голосования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о согласии Украины на сделку с США по полезным ископаемым

      Женщина распилила мать бензопилой и сложила останки в подвале

      Трамп заявил о необходимости размещения миротворцев на Украине

      Над Черным морем сбили четыре беспилотника

      Названа возможная дата встречи Зеленского с Трампом

      Появилось полное видео «настоящего геноцида» ВСУ на «дороге смерти» в Суджу

      Иран впервые применил российские Як-130 на учениях

      От премьера Словакии потребовали извинений за поддержку резолюции по Украине в ООН

      В ЦСКА обратились к Венгрии после блокировки санкций ЕС

      В Киеве произошли взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше