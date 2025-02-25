Перечислены самые вредные начинки для блинов

Гастроэнтеролог Сухорукова назвала жирное мясо самой вредной начинкой для блинов

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала самые вредные начинки для блинов. Слова доктора приводит News.ru.

«Самые вредные начинки в блинах — это колбасы и ветчина, жирное мясо и фарш, картофель с мясом, покупные джемы и варенья, сгущенка, шоколад и шоколадные пасты», — перечислила врач. Она также посоветовала не смазывать блины сливочным маслом.

Сухорукова добавила, что некоторым людям рекомендуется отказаться от блинов или ограничить их употребление. По мнению врача, сделать это нужно людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом и избыточным весом.

Ранее врач Екатерина Несвит рассказала, как сделать блины полезнее. В частности, она порекомендовала заменить обычную муку на цельнозерновую, гречневую или рисовую. По словам Несвит, это увеличит содержание клетчатки и витаминов в готовом блюде.