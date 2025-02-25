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14:27, 25 февраля 2025Забота о себе

Перечислены самые вредные начинки для блинов

Гастроэнтеролог Сухорукова назвала жирное мясо самой вредной начинкой для блинов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexandra Pogiba / Globallookpress.com

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала самые вредные начинки для блинов. Слова доктора приводит News.ru.

«Самые вредные начинки в блинах — это колбасы и ветчина, жирное мясо и фарш, картофель с мясом, покупные джемы и варенья, сгущенка, шоколад и шоколадные пасты», — перечислила врач. Она также посоветовала не смазывать блины сливочным маслом.

Сухорукова добавила, что некоторым людям рекомендуется отказаться от блинов или ограничить их употребление. По мнению врача, сделать это нужно людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом и избыточным весом.

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Ранее врач Екатерина Несвит рассказала, как сделать блины полезнее. В частности, она порекомендовала заменить обычную муку на цельнозерновую, гречневую или рисовую. По словам Несвит, это увеличит содержание клетчатки и витаминов в готовом блюде.

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