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02:47, 25 февраля 2025Культура

Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из праздничного концерта

Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Первый канал вырезал песни «Русские» в исполнении Юты и «Небо славян» в исполнении SHAMAN из праздничного концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества, сообщает «Блокнот».

Песен не оказалось в записи концерта, который показывали утром. «Вышвырнуть Заслуженного артиста России и целый Ансамбль песни и пляски — это за гранью. Позор вам, 1 канал», — прокомментировала Юта ситуацию.

В самом Первом канале заявили «Царьграду», что «реакция певицы породила истерику у ряда Telegram-каналов, одержимых вечным поиском врагов там, где их нет и никогда не было». Там объяснили отсутствие песен «рабочим моментом». «Полную версию концерта невозможно вместить между 18-часовыми новостями и воскресной программой "Время". Эфир подчиняется определённым правилам», — говорится в сообщении.

До этого НТВ сообщал, что постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни Галина Хомчик запретила участнику СВО спеть со сцены патриотическую песню.

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